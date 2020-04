Covid-19, arriva il test sierologico della Roche: sarà pronto a maggio e servirà per individuare anticorpi contro il coronavirus

Il gruppo farmaceutico svizzero Roche ha annunciato oggi lo sviluppo e l’imminente lancio del test sierologico Elecsys Anti-SARS-CoV-2 per rilevare gli anticorpi nelle persone che sono state infettate dal coronavirus.

Il test sugli anticorpi è fondamentale per aiutare a identificare le persone che hanno contratto il Covid-19, in particolare quelle che potrebbero essere state infettate ma non hanno mostrato sintomi. Inoltre, il test può supportare lo screening prioritario di gruppi ad alto rischio, come operatori sanitari o lavoratori del settore alimentare che potrebbero aver già sviluppato un certo livello di immunità e che possono continuare a servire e/o tornare al lavoro. Una volta compreso meglio l’immunità dal Covid-19, potrebbe anche aiutare la società a tornare più velocemente alla normalità.

Severin Schwan, CEO del gruppo Roche ha commentato: “Dopo il lancio del nostro test PCR ad alto volume a metà marzo per rilevare l’infezione attiva della malattia, inizieremo ora un nuovo test anticorpale all’inizio di maggio. Ogni test affidabile sul mercato ha il suo scopo per i sistemi sanitari di aiutarci a superare questa pandemia. Roche sta collaborando a stretto contatto con le autorità sanitarie e sta aumentando la produzione per garantire una rapida disponibilità del test a livello globale“.

“Roche è profondamente impegnata a supportare la risposta globale alla pandemia di Covid-19“, ha affermato Thomas Schinecker, CEO di Roche Diagnostics. “La disponibilità tempestiva e l’accesso rapido a test affidabili e di alta qualità sono essenziali per i sistemi sanitari. La sperimentazione è un importante passo successivo nella lotta contro il coronavirus. L’esame sierologico di Roche può essere rapidamente ridimensionato e reso ampiamente disponibile in tutto il mondo“.

Il test immunologico Elecsys Anti-SARS-CoV-2 è un test in vitro, che utilizza siero umano e plasma prelevato da un campione di sangue, per rilevare anticorpi e determinare la reazione immunitaria dell’organismo al patogeno. Il test può essere utilizzato nella ricerca epidemiologica per aiutare a comprendere meglio la diffusione della malattia e può anche essere usato insieme a test molecolari per aiutare nella diagnosi di sospetti pazienti di Covid-19.

Roche mira a rendere disponibile il test sierologico all’inizio di maggio nei paesi che accettano il marchio CE e sta collaborando attivamente con la FDA per un’autorizzazione all’uso di emergenza. L’azienda svizzera prevede di accelerare la produzione mensile fino a raggiungere milioni di test a doppia cifra entro giugno e aumenterà ulteriormente la produzione il più rapidamente possibile.

