Nelle ultime ore sui gruppi Whatsapp, su Facebook e sui social networks in generale, stanno girando delle immagini. Nelle foto viene dipinto un calendario, con date precise e colori accesi, di una ripresa delle attività produttive e commerciali. Il quadro schematizzato inizia con l’apertura delle librerie e delle cartolerie, piano piano passando per arredamenti, abbagliamenti, tribunali, parrucchieri. La durata del calendario delle riaperture si estende dal 14 aprile ed arriva addirittura al 31 dicembre, data che dovrebbe essere, secondo questa falsa tabella, il giorno dell’apertura di cinema e teatro. Parliamo ovviamente di uno scaglionamento e di una programmazione assolutamente campata in aria, che non si fonda su una analisi vera e su delle notizie certe, anzi.

Coronavirus, programma riaperture gira sui social: è un falso – FOTO

Senza dubbio si sta lavorando alla fase 2 per cercare di riprendere la vita come era prima. Ma le istituzioni non sono neanche lontanamente vicine a stendere un calendario così completo e così a lunga distanza. Proprio per questo questa immagine deve farvi riflettere. Non solo, pur usando in modo falso il nome ANSA, chi ha creato la foto ha scritto che tutti i diritti sono riservati ad “ANSAS.COM“. Un sito che, ovviamente, è solo una parodia del famoso ANSA e non porta assolutamente a nessun risultato cercando su google.

