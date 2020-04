Un esperimento ci mostra tutte le goccioline che emettiamo e quanto è semplice il contagio da Coronavirus

Sul New England Journal of Medicine, giornale Statunitense è stato pubblicato un esperimento per dimostrare quanto sia semplice il contagio da Coronavirus. In una lettera all’editore firmata da Philip Anfinrud, Christina E. Bax e Adriaan Bax, che lavorano presso i National Institutes of Health americani e l’Università della Pennsylvania, è stato raccontato l’esperimento.

Nel loro esperimento, si vede dal video realizzato, chiedono ad un volontario di pronunciare la frase “stay healty”, “mantenetevi in salute” in italiano. La frase viene pronunciata all’interno di una scatola nera aperta da un unico lato ed illuminata da un fascio laser.

Coronavirus, l’esperimento dimostra quanto sia semplice il contagio

Dal video si evince che la frase, pronunciata a voce alta, ha prodotto circa 347 goccioline o almeno sono quelle che ha messo in evidenza il laser. La stessa frase “Stay healty” è stata pronunciata a voce più bassa ed ha prodotto circa 100 goccioline in meno. In fine l’ultimo tentativo: il volontario ha messo un panno inumidito davanti la bocca. Risultato? 0 goccioline. Con l’esperimento si è quindi dimostrata la vera – ma invisibile – utilità di tenere le mascherine quando si parla con un’altra persona per evitare il contagio.

