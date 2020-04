Coppa Italia il 27 maggio, Serie A già a fine mese con la prima gara in programma il 31 maggio: è questo il calendario di massima della ripresa del calcio italiano dopo il coronavirus che sarebbe stato predisposto dalla Federcalcio.

Venti giorni per rimettersi in forma e tornare in campo entro la fine del mese. È quello che la Federcalcio ipotizza per riprendere tutte le competizioni dopo la scadenza dell’attuale DPCM che blocca tutte le attività – anche quelle agonistiche – fino al 3 maggio. È l’ipotesi che la Federcalcio sta portando avanti, pur con qualche dissenso da parte dei membri del suo comitato scientifico, dopo la riunione che si è tenuta ieri in video conferenza e che ha visto il presidente Gravina parlare con tutti i suoi superconsulenti presieduti dal professor Paolo Zeppilli.

Prima la Coppa Italia

Il punto fermo è lo screening. Controllo a tappeto di tutti i tesserati chiamati a tornare in campo. Le squadre di fatto tornerebbero in ritiro sono con i giocatori e il personale sicuri della negatività. Un test obbligatorio verrebbe effettuato tre-quattro giorni prima del ritiro che potrebbe verosimilmente cominciare già dal 6-7 maggio. Tutte le squadre sarebbero chiamate a dover rispettare un rigorosissimo protocollo sanitario di sanificazione dei propri impianti di allenamento e di gioco.

La semifinale è ormai giunta alla stretta finale: in programma restano le due semifinali tra Juventus-Milan e Napoli-Inter, gara di andata e ritorno con primo match a San Siro per entrambe. Se si ipotizza la prima partita tra 27 e 28 maggio, la Serie A potrebbe tornare in campo subito, nel fine settimana del 31 maggio. Porte rigorosamente chiuse e orario serale per tutte le gare che verrebbero messe in programma.

Poi La Serie A

Una volta rimessa in moto la macchina si tratta semplicemente di capire come incastrare i vari impegni, soprattutto se la Uefa, proprio come stanno cercando di fare Federcalcio e Lega, riuscirò a riattivare le proprie competizioni e dunque scenderanno in campo anche le squadre di Champions League ed Europa League. Juventus e Napoli devono ancora giocare la gara di ritorno degli ottavi rispettivamente contro il Lione e il Barcellona (1-0 per i francesi e 1-1 a Napoli in una gara che gli azzurri avrebbero stramertitato di vincere). L’Atalanta è già ai quarti dopo avere eliminato nettamente il Valencia.

In Europa League ci sono ancora la Roma, che deve giocare la gara di ritorno con il Siviglia e l’Inter, impegnata con il Getafe. Doppio 0-0 in Spagna e a San Siro nelle gare d’andata già disputate. Ma la ripartenza di questa competizione è comunque subordinata alla Champions League per la quale la Uefa deve ancora trovare un accordo di massima sul formato da scegliere.

