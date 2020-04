Forte scossa di terremoto a Piacenza, è stata avvertita anche a Milano e Genova

Forte scossa di terremoto a Cerignale, un paesino di 120 abitanti in provincia di Piacenza. La scossa di magnitudo 4.2 delle ore 11:42 ha destato forte preoccupazione in tutta la zona circostante fino a Milano e Genova, città in cui si è avvertito. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma ad una profondità di 3 km.

Non si registrano ancora danni a cose o persone, ma si stanno effettuando le dovute verifiche per tutto il circondario: sono circa 20 i paesi dai 100 ai 13.000 abitanti nel raggio di 20km dall’epicentro.

Violenta scossa di terremoto non solo a Piacenza

Poco più di un’ora prima della forte scossa a Piacenza, ce n’è stata un’altra ancora più forte nel mare dell’Honduras. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma ad una profondità di 10 km per un magnitudo di 6.0. Il timore più grande è quello di un maremoto che porterebbe conseguenze catastrofiche alle città più vicine.