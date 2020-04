Nuovo rialzo termico sull’Italia, infatti secondo le previsioni meteo arriva l’anticiclone subtropicale che permetterà un piccolo aumento delle temperature.

Negli ultimi due giorni abbiamo assistito ad un repentino calo delle temperature sulle nostra penisola. Infatti c’è stato un improvviso cambio meteorologico che ha impattato sull’Italia, riportando i valori termici sotto i 20°. Oggi invece potrebbe arrivare una nuova svolta.

Infatti dovrebbe esserci un nuovo miglioramento termico grazie all’azione di un anticiclone subtropicale. Assisteremo quindi ad un graduale aumento dei valori termici, con gli esperti del settore che hanno chiamato tutto ciò la “scalata ai 30°“. Nella giornata odierna avremo i primi segni dell’azione dell’anticiclone su tutta l’Italia, con sole su gran parte della penisola e poche velature in cielo.

La stessa situazione dovrebbe ripetersi fino al weekend, dove il graduale aumento delle temperature ci porterà a respirare un clima estivo. Andiamo quindi a vedere cosa cambierà nella giornata di oggi andando ad analizzare i tre settori principali.

Meteo, le temperature s’impennano: torna il sole su tutta la penisola

L’anticiclone subtropicale si metterà in azione proprio durante questo giovedì, permettendo alla penisola di trovare una nuova fonte di calore e di far aumentare le temeprature un pò ovunque. Entro domenica avremo la scalata ai 30°, con un graduale aumento dei valori termici su tutta la penisola. Andiamo quindi ad analizzare cosa succederà durante questo giovedì, osservando i tre settori italiani.

Sulle regioni del Nord Italia il tempo tornerà ad essere stabile e soleggiato. Qualche nuvola di troppo transiterà da ovest ad est, ma non porterà con sè alcun tipo di fenomeno. Le nuvole si stabiliranno soprattutto su Lombardia e Piemonte, ma come abbiamo anticipato non è prevista alcuna pioggia. Le temperature tornano a salire con massime tra i 18 ed i 23 gradi.

Mentre invece al Centro Italia il sole tornerà a splendere accompagnato da qualche velatura in Toscana, Umbria e Lazio. Qualche addensamento di troppo coprirà il cielo della Sardegna, ma per oggi non assisteremo a piogge. Le temperature tornano a salire anche qui, con massime che oscilleranno tra i 17 e 23 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo un tempo buono o discreto. Infatti nella parte meridionale della penisola il sole tornerà a splendere con pochissime velature in cielo. L’unica eccezione sarà presentata dalla Sicilia dove troveremo addensamenti e cieli prevalentemente nuvolosi. Le temperature qui rimangono stabili, con massime dai 17 ai 23 gradi.

L.P.

