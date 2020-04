Lutto nel wrestling: è morto a 69 anni lo storico annunciatore Howard Finkel che presentava fin dal 1979, ai tempi della WWWF.

Lutto nel mondo del wrestling. All’età di 69 anni si è spento Howard Finkel, storico annunciatore da oltre 40 anni, meglio noto come ‘The Fink’. Finkel è ricordato soprattutto per aver presentato insieme a Gene Okerlund i più grandi wrestler della storia, tra cui Hulk Hogan e Ultimate Warrior. Due gli episodi più curiosi della sua vita professionale: l’attacco da parte del gigantesco Kamala nel 1992 e il match contro Harvey Wippleman in un Tuxedo Match a Monday Night Raw del 9 gennaio 1995, in cui riuscì a vincere riducendo in mutande l’avversario.