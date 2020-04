L’assessore della Lombardia, Giulio Gallera ripercorre l’emergenza sanitaria e si definisce disgustato dalla sciacallaggio politico.

In Lombardia l’emergenza Coronavirus è partita dal 20 febbraio, due settimane prima della chiusura nazionale. Giulio Gallera ha scelto proprio questa data per lanciare il suo personale attacco. Infatti l’assessore lombardo si è definito disgustato dalla sciacallaggio politico.

Nel suo lungo e duro attacco, l’assessore della Lombardia ha affermato di aver assistito ad una grande disinformazione e deformazione della realtà, con un post sul suo profilo Facebook. Gallera afferma dia ver vissuto, con tutta la popolazione lombarda a qualcosa di pazzesco e di essersi trovato nell’immediato a prendere delle decisioni importanti.

Giulio Gallera ripercorre quanto successo dal 20 Febbraio

Nel suo lungo sfogo su Facebook, Gallera ha ripercorso quanto apssato dal 20 febbraio, data in cui è stato registrato il primo focolaio a codogno. L’assessore lombardo ha elencato tutto ciò che la regione ha dovuto trovare per mantenere in vita i primi pazienti, come: mascherine, camici, ma soprattutto il modo per permettere alle ambulanze di trovare un posto per sdraiare chi veniva soccorso.

Per i più critici, l’assessore ha rilanciato la sua determinazione a proseguire il suo incarico. Infattia ttraverso il post su Facebook, Gallera ha affermato: “Io continuo il mio lavoro con immutata determinazione e motivazione“. L’assessore continua dichiarando di guardare con distacco coloro che ragionano con il “senno di poi” dalle scrivanie per poi sputare sentenze. Gallera ha concluso il suo discorso affermando di continuare ad essere in trincea per: “Soffocare la diffusione del Coronavirus e salvare la vita ai lombardi“.

Dure parole dell’assessore lombardo, che negli ultimi giorni, insiee al governatore della Lombardia Attilio Fontana, è stato contestato a causa dei continui contagi. I contestatori di Gallera e Fontana, Inoltre, chiedono alle due figure politiche a cosa sia servito investire 21 milioni nell’ospedale Fiera, che per ora è risultato un flop.

Leggo stupito e molto amareggiato gli articoli che appaiano in questi giorni su importanti giornali. Assisto poi… Pubblicato da Giulio Gallera su Giovedì 16 aprile 2020

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sulla Politica, CLICCA QUI !