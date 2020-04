Eros Ramazzotti, è stato protagonista di un gesto inatteso e bellissimo. Un commovente messaggio al fan malato di Covid-19 ricoverato a Rivoli

Eros Ramazzotti, come tutti, è costretto ad ossercatre le regole senza potersi muovere di casa. Ancora di più non può dialogare con i suoi fan sul palco, ora he tutti i concerti sono sospesi per l’emergenza Coronavirus. Ma questo non toglie che il cantautore romano sia stato protagonista di una dedicata commovente ad un malato di Covid-19.

Lui si chiama Flavio, è ricoverato nell’ospedale di Rivoli alle porte di Torino. E a rendere meno pesante la sua degenza, dopo giornate decisamente complicate, è arrivato un messagio davvero speciale, via video. “Ciao Flavio. Ho visto la dedica che hai fatto a Carmen ed è bellissima. Grazie mille, ti mando tanta forza, dai che ce la facciamo! Eros”.

Dall’altra partre, anche se soltanto virtualmente, c’era Eros che è rimasto colito dalla forza di questo amore e ha voluto così farasi vivo in prima persona. Un modo per stare vicino a lui, alla sua compagna ma anche a tutti coloro che stanno lottando contro il virus. Sia gli ammalati, che sono quelli nelle situazioni più difficili, sia i medici e gli infermieri, in prima fila da due mesi.

Coronavirus, la dedica speciale di Eros Ramazzotti per un paziente fan



Era il giorno dell’anniversario di matrimonio per Flavio e Carmen che non lo hanno potuto festeggiare. Ma la loro canzone del cuore è ‘Ti sposerò perché‘. L’uomo, he attualmente è tracheotomizzato, l’aveva cantata alla moglie in videochiamata non potendo vederla di persona.

Un filmato che è arrivato anche a Ramazzotti attraverso una sua conoscente, la dottoressa Flaviana Basta. Lavora all’ufficio relazioni esterne deL San Giovanni Bosco di Torino (ed è membro della Associazione Italiana Comunicazione Pubblica Istituzionale). Ma soprattutto ha voluto rendere partecipe il cantante di quesdta storia e lui ha subito risposto, emozionandosi ed emozionando

Il video era stato pubblicato dal primario di rianimazione dell’ospedale di Rivoli, il dottor Michele Grio che ha in cura Flavio. Così è bastato poco per coinvolgere Ramazzotti e dare speranza ad una famiglia. “Il professor Grio, intervistato da ‘La Repubblica’, commenta così: “Io ho fatto semplicemente il postino. Siamo stati i mezzi di un’azione che non è nata da noi. Flavio aveva confessato che era stato il suo anniversario di matrimonio, ci ha raccontato di Carmen, la donna della sua vita,”.

E poi aveva iniziato a cantare, stupendo con la sua forza tutto il personale del reparto. Un gesto che ha trovato un seguito inatteso e adesso Flavio sa che a fare il tifo per lui c’è anche un’altra persona speciale. Trovare la forza per venirne fuori sarà una missione più grande.

