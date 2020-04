Negli Usa è stata una giornata funesta: record di morti per Coronavirus nelle ultime 24 ore. Trump polemizza nuovamente con l’Oms

Gli Usa si confermano il Paese più colpito dal Coronavirus. Nelle ultime 24 ore i casi totali sono arrivati a 645mila, mentre c’è stato il record di morti in un solo giorno dall’inizio della pandemia. Secondo i dati dell’ultimo aggiornamento 2569 persone hanno perso la vita negli Stati Uniti, per un totale di decessi che ha superati quota 33mila. La situazione negli States è tragica, ma il presidente Donald Trump parla già di riapertura nello stato di New York, quello nettamente più colpito con 11mila morti. Il governatore Andrew Cuomo, al contrario, non ne vuol sapere e ha prolungato il lockdown fino al 15 maggio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirs Usa, lo spot dell’Ohio sul distanziamento sociale – VIDEO

Coronavirus, in Usa oltre 2.500 morti in un solo giorno: i conflitti di Donald Trump

Nonostante la situazione drammatica negli Usa, il Paese con più contagiati e più morti di Coronavirus al mondo, le polemiche sul fronte politico non si placano. Oltre a quella con Cuomo, che non vuole riaprire lo Stato di New York, Trump ha un contenzioso aperto con più parti. L’ex imprenditore, in carica dal gennaio del 2017, ha chiesto a gran voce la riapertura di alcuni stati il 1° maggio e minaccia di sospendere il Congresso. Ma non solo, perché Trump ha attaccato anche l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), accusandolo di non aver gestito bene la pandemia e di aver favorito la Cina a discapito degli Usa.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, Trump nuovo attacco all’Oms e l’annuncio: “Si riapre”

Coronavirus, Oltre 30.000 i morti negli Stati Uniti. Ventidue milioni di americani senza lavoro: Trump: ‘Picco superato, oggi direttive per ripartenza’. Nuovo attacco all’Oms: ‘Ha fatto un terribile errore, Usa trattati male a favore della Cina’ https://t.co/ipQRVmlrAU pic.twitter.com/muxIO21fxg — Roberta Cretella (@CretellaRoberta) April 16, 2020

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24