Coronavirus, per la fase 2 si studia anche a come dovranno cambiare le regole riguardo i trasporti pubblici e privati in Italia

La politica al momento è a lavoro per organizzare quella che sarà la quotidianità nei prossimi mesi, quantomeno in attesa che si trovi un vaccino al coronavirus, ovvero la cosiddetta ‘fase 2’ dell’epidemia. Uno dei temi che tengono banco è quello dedicato ai trasporti pubblici e privati in tutta Italia.

L’idea che si fa largo è quella di bus, metro e treni non più sovraffollati e quindi a numero chiuso. Vi saranno ingressi contingentati e consentiti, fin quando possibile, solo dalla porta anteriore per controllare che non si superi la capienza massima imposta dal rispetto delle norme di sicurezza. Si riflette anche su dei sistemi tecnologici conta persone, ma in questo caso non c’è nessuna conferma in merito.

Coronavirus, la De Micheli spiega quali saranno le modifiche ai trasporti

A parlare della questione trasporti è stata proprio la ministra addetta Paola De Micheli che ha spiegato come sia inimmaginabile che milioni di persone si mobilitino tutte insieme nelle ore di punta, almeno fino a quando non si troverà il vaccino. Per potenziare quindi il servizio del trasporto pubblico va immaginato “un modello organizzativo della società completamente diverso” che si basa su “una modifica delle frequenze negli orari di punta ed in quelli di lavoro”.

Si prevede dunque che, a livello lavorativo e scolastico, vi siano degli ingressi scaglionati per evitare di pesare troppo sul sistema dei trasporti.

“Stiamo provando ad immaginare di fare una sperimentazione estiva in alcune zone del Paese”, ha rivelato la ministra De Micheli. I mezzi saranno riempiti solamente al 60% e vi sarà l’ausilio di addetti che possano bloccare eventuali ‘furbetti’ a capienza raggiunta dei vagoni.

