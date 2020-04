A Roma, la Guardia di Finanza ha sequestrato un carico di mascherine protettive non in regola con loghi delle squadre di Serie A

Da quanto è scoppiata la pandemia del Coronavirus, le mascherine protettive sono iniziate ad andare subito a ruba. Dopo pochi giorni, sono praticamente scomparse dalla circolazione, con il Governo che ha dovuto trovare accordi internazionali per rifornire quantomeno ospedali e sistema sanitario. Diverse persone hanno poi deciso, di loro spontanea volontà, di darsi al “fai da te”, producendo mascherine monouso fatte in casa.

Ma, anche in un contesto come questo, la criminalità non si è fatta cogliere impreparata. La Guardia di Finanza continua infatti ad individuare attività illecite legate alla vendita di mascherine non a norma. L’ultimo caso riguarda un sequestro alle porte di Roma, dove qualcuno ha pensato di soddisfare i tifosi “in astinenza” da calcio, mettendo in vendita protezioni con stampati i loghi delle squadre di Serie A: dalla Roma alla Lazio, passando per Juve, Milan e Inter.

Sequestro mascherine a Roma: l’operazione della Guardia di Finanza

A pochi passi dall’aeroporto di Ciampino a Roma, la Guardia di Finanza ha scoperto l’attività illecita messa in piedi da alcune persone. Vendevano mascherine in stoffa, senza il marchio CE e con stampati i loghi delle squadre più amate di Serie A. Ovviamente, si tratta di protezione assolutamente non a norma, non solo perché non protettive, ma anche perché utilizzavano senza autorizzazione i loghi del club di calcio.

Il sequestro del carico rientra in una maxi operazione della Guardia di Finanza a Roma che, fino ad ora, ha individuato 16 esercizi di vendita irregolari con oltre 140mila mascherine in magazzino. La procura di Roma ha denunciato 17 persone per diversi reati quali frode in commercio, detenzione per vendita di capi contraffatti e ricettazione, ma le indagini sono ancora in corso.

