La Apple annuncia il nuovo iPhone SE 2020, ecco le caratteristiche

Dopo 4 anni dal primo lancio di un iPhone SE (special edition), Apple si prepara per il nuovo iPhone SE 2020. Nel 2016 l’intenzione era quella di lanciare uno smartphone a basso costo, con design vecchio, ma sistema aggiornato. Per quanto riguarda quello nuovo, avrà il design dell’iPhone 8: uno schermo da 4,7 pollici in Retina Hd. All’interno invece, ultimo modello di processore: troviamo prestazioni da top di gamma, grazie al chip A13 Bionic, lo stesso dell’iPhone 11 e 11 Pro uscito lo scorso settembre.

Come per la prima edizione dell’iPhone SE, anche l’edizione 2020 gioverà di un basso costo: sarà disponibile in pre-ordine online a partire dal 17 aprile e in vendita ufficialmente dal 24 aprile, a partire da 499 euro. Il prezzo dipenderà da colore e dimensione della memoria: da 64GB, 128GB e 256GB.

