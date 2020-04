Dramma Franco Lauro, la ricostruzione della morte del giornalista Rai stroncato a soli 59 anni. Emergono dettagli su quanto di sconcertante è avvenuto nelle ultime ore.

Morte Franco Lauro, emergono dettagli sulla terribile notizia giunta ieri sera come un fulmine (devastante) a ciel sereno. Gli aggiornamenti arrivano da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

Un giornalista che viveva solo per il suo lavoro. È questa la prima cosa che mi viene in mente nel ricordare Franco,… Pubblicato da Carlo Paris su Martedì 14 aprile 2020

Franco Lauro: cosa è successo

Come riferisce il quotidiano, tutto, in un certo senso, è forse iniziato la scorsa settimana quando lo storico volto della Rai avvertito alcuni dolori al torace. Fastidi, più che altro, che comunque lo avevano portato a sottoporsi a una visita cardiologica dalla quale, tuttavia, non era emerso nulla.

Anzi: i medici lo avevano anche rassicurato. E così il collega era anche tornato regolarmente a lavorare. Domenica sera, infatti, c’è stata la sua ultima apparizione in video poiché ha registrato il notiziario delle 19.30. La tragedia si è poi consumata nelle ultime 48 ore successive, probabilmente da un attacco cardiaco come confermerà l’autopsia.

A trovare il suo corpo sono stati i Carabinieri della stazione di San Lorenzo in Lucina, allertati dalla compagna Francesca che ormai da tempo non riusciva più a entrare in contatto col fidanzato. Certo non una sua abitudine e che ha allarmato nell’immediato la donna. Da lì la scoperta scioccante. Ora bisognerà capire quanto e se c’è un collegamento tra il malore fatale e quei possibili segnali avvertiti pochi giorni prima.