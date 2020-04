Francia: è passato un anno dal disastroso incendio che ha colpito la cattedrale di Notre Dame di Parigi. Causa Coronavirus, il restauro è fermo.

A un anno dal disastroso incendio che ha colpito la cattedrale di Notre Dame di Parigi, si può ancora notare la struttura contornata dai numerosi ponteggi, al momento abbandonati. Come riporta Rai News, infatti, i lavori per la ristrutturazione dell’emblema della Francia, sono al momento sospesi e le numerose travi di metallo potrebbero rappresentare un concreto problema per l’integrità della cattedrale.

Come leggiamo dalla fonte, il progetto iniziale di ristrutturazione prevedeva proprio l’utilizzo di 40.000 barre metalliche. Ma, com’è ovvio, con l’avanzare dei lavori, le barriere sarebbero dovute drasticamente diminuire nel corso del tempo. Eppure, a distanza di un anno, le barriere sono ancora lì e mettono in serio pericolo la struttura.

Francia: lavori sospesi nella cattedrale di Notre Dame

In realtà, come riporta Rai News, il progetto per lo smantellamento delle barriere metalliche era in vigore. Tuttavia, il diffondersi dell’epidemia da Coronavirus ha ulteriormente bloccato i lavori di ristrutturazione e, dunque, di smantellamento. Non è la prima volta che i lavori per la ristrutturazione di Notre Dame si fermano. Già in passato, con la scoperta delle polveri tossiche provenienti dal piombo fuso, i lavori erano stati sospesi. Ora è invece il Coronavirus ad aver fermato il tutto.

A pronunciarsi sulla delicata questione è intervenuto Brice de Malherbe, il cappellano di Notre Dame. Brice de Malherbe ha infatti spiegato che c’è un serio rischio di ulteriori danni alla struttura, causato proprio dalle impalcature metalliche.

Per quanto riguarda le celebrazioni pasquali, la cattedrale, com’è ovvio, non ha ospitato i fedeli, a causa delle norme di restrizione e di isolamento sociale. Tuttavia, Michel Aupetit, arcivescovo di Parigi, ha voluto celebrare il venerdì Santo di fronte alla croce dorata, rimasta intatta dopo l’incendio. La Pasqua è stata celebrata attraverso eventi trasmessi in streaming.

