Coronavirus Usa, con uno spot realizzato dal Dipartimento della Salute, lo stato dell’Ohio ha voluto sensibilizzare i cittadini sul distanziamento sociale

Gli Stati Uniti sono il Paese maggiormente colpito dalla catastrofica pandemia del Coronavirus. Dal momento della sua esplosione a Wuhan lo scorso gennaio, a velocità disarmante il virus si è espanso nel resto del mondo, arrivando anche Oltreoceano. Inizialmente preso sottogamba, il Covid-19 ha visto nelle ultime settimane un incremento di numeri in Nord America fuori dal normale. Tutto questo ha fatto allarmare Governo e cittadini.

L’Ohio è uno degli stati col numero più alto di contagi. Tra i primi a registrare casi di Coronavirus, è anche il più all’avanguardia per quanto riguarda la prevenzione e le cure. Con uno spot semplice ma incredibilmente d’impatto, il Dipartimento della Salute ha voluto sensibilizzare maggiormente i cittadini sull’importanza del distanziamento sociale in un periodo storico come questo.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Roma, sequestrato carico di mascherine con loghi delle squadre di Serie A

Coronavirus Usa, lo spot dell’Ohio: di cosa si tratta

Per sensibilizzare i cittadini dell’Ohio sul distanziamento sociale e sull’immenso valore che ha per combattere e debellare definitivamente il Coronavirus, il Dipartimento della Salute ha deciso di creare uno spot semplice e d’impatto. Utilizzando palline da ping pong e trappole per topi distanziate, il video mostra come una sola mossa sbagliata potrebbe causare danni incredibili. Durante i primi secondi, una pallina cade e colpisce una delle trappole che, attivandosi, scatena un effetto domino facendo saltare in aria tutte le altre palline.

In maniera semplice e simbolica, lo stato dell’Ohio ha voluto perciò così dimostrare come, non rispettando il distanziamento sociale, gli effetti potrebbero essere catastrofici. Il progetto ha fatto il giro del Mondo, diventando immediatamente virale e risultando di grandissimo impatto, non solo i cittadini americani.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, medico nasconde compagna nel bagagliaio per uscire: “Volevamo divertirci”

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24