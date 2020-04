Coronavirus: tra le vittime c’è anche il noto matematico John Conway, considerato, nell’ambiante, un vero e proprio genio del settore.

Coronavirus: muore all’età di 82 anni il genio della matematica John Conway. Come riporta Il Fatto Quotidiano, era noto, in particolar modo, agli amanti dei giochi matematici. Sua infatti l’idea e la realizzazione del gioco “Life”. John Conway aveva frequentato, nel corso della sua vita, l’ambiente accademico britannico (Conway era nativo di Liverpool), per poi approdare negli States, all’Università di Princetorn, nel New Jersey.

Molte le teorie matematiche sviluppate da John Conway, a partire proprio dal polinomio che prende il suo nome. Per gli addetti ai lavori, come leggiamo dal Fatto Quotidiano, il polinomio è “semplice ed elegantissimo”. Ma ciò che rese particolarmente noto il matematico fu, soprattutto, la teorizzazione, quindi la realizzazione di una vastità di giochi.

Il celebre matematico britannico, morto all’età di 82 anni a causa del Coronavirus, fu l’ideatore del famoso gioco (di settore) “Life”. Come riporta Il Fatto Quotidiano, il gioco si può trovare in diverse versioni: da quelle per i calcolatori, fino a quelle per smartphone. Si tratta, come leggiamo nella fonte, di un calcolatore in tutto e per tutto, all’interno del quale si possono trovare generatori di numeri primi, porte logiche e una serie di inter-connessioni. Infatti, all’interno del gioco si può trovare anche una copia del gioco stesso, come riporta il Fatto Quotidiano: “Life che gioca a Life”.

All’età di 82 anni, a causa del Coronavirus, il mondo della matematica piange uno dei geni del settore, John Conway, grande ideatore e sviluppatore di importantissime teorie.

Mathematician and genius John Conway, inventor of The Game of Life has succumbed to COVID-19 today. What a terrible loss for the world. RIP. pic.twitter.com/dq6SnLFs7Q — Adi Shavit (@AdiShavit) April 11, 2020

