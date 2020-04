Secondo un’inchiesta pubblicata dall’agenzia di stampa Ap, la Cina avrebbe aspettato ben 6 giorni prima di lanciare l’allarme Coronavirus

Bisogna tornare alla seconda metà dello scorso gennaio per iniziare a parlare dello scoppio del Coronavirus. La pandemia che sta mettendo in ginocchio l’intero pianeta è partita da Wuhan, la “Detroit cinese” capoluogo di provincia di Hubei. Per essere più precisi, il 20 gennaio il Presidente della Repubblica Popolare cinese Xi Jinping lanciò l’allarme dello scoppio della pandemia.

Una data che potrebbe non combaciare con quella in cui il Governo cinese è venuto a conoscenza dell’emergenza. Secondo quanto riportato da un’inchiesta dell’Associated Press, infatti, la leadership cinese sapeva già da una settimana dell’espansione del virus. Nonostante ciò non ha fatto nulla a riguardo. Nei giorni che hanno preceduto l’annuncio ufficiale, i cittadini di Wuhan hanno continuato a vivere come se nulla fosse, lavorando, uscendo di casa ed entrando a contatto con centinaia di persone diverse.

Coronavirus, l’annuncio arrivato con colpevole ritardo dalla Cina

Se quanto trapelato dall’inchiesta pubblicata dall’Associated Press fosse vero, ci sarebbe moltissimo da discutere. Secondo quanto riportato dalla nota agenzia di stampa, il governo cinese avrebbe atteso 6 giorni prima di annunciare al mondo intero lo scoppio di una nuova pandemia. Nel periodo antecedente al 20 gennaio, il popolo cinese si stava organizzando per festeggiare il Capodanno, con flussi di persone in entrata e in uscita molto più alti del solito.

L’inchiesta mostra diversi dati e documenti interni dell’amministrazione cinese. Secondo alcune valutazioni di esperti sui dati in questione, al momento dell’annuncio da parte del Presidente Xi Jinping, 3000 persone erano già state colpite. Un epidemiologo dell’Università della California, dopo aver avuto sottomano la documentazione, ha dichiarato che: “Agendo in tempo, i pazienti sarebbero stati molti meno e si sarebbe potuto evitare il collasso del sistema sanitario di Wuhan“.

