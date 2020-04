Apple ha reso disponibile un tool che mostra il calo degli spostamenti nelle diverse località del mondo, sulla base delle richieste di indicazioni all’app Mappe.

Spostamenti in calo in tutto il mondo come conseguenza del lockdown. Meno gente alla guida, ma anche a piedi così come sui mezzi pubblici. Apple ha messo a disposizione una pagina web dedicata in cui è possibile vedere i trend di ogni nazione e città del mondo.

I dati, spiega il colosso di Cupertino, si basano sulle richieste di indicazioni inoltrate a Mappe, il navigatore satellitare montato “di serie” su iPhone e iPad. Non si tratta dunque di un tracciamento nel senso stretto del termine, bensì di quanto gli utenti richiedano informazioni per giungere a una particolare destinazione.

Monitorare il calo degli spostamenti: la privacy al centro

Apple ci tiene a precisare come la privacy dei suoi utenti sia un valore che l’azienda mette sempre e comunque in primo piano. Come spiegato nella pagina Mobility Trends Reports infatti, l’ID Apple (l’identificativo con cui ogni utente si collega ai diversi servizi della Mela, ndr) non viene in nessun caso associato alla richiesta di indicazioni stradali.

Allo stesso tempo l’azienda garantisce di non conservare i registri degli spostamenti, e di disabilitare il servizio al termine dell’emergenza Covid-19. “I dati inviati dai dispositivi degli utenti al servizio Maps – si legge sul sito – sono associati a identificatori casuali e rotanti, in modo che Apple non abbia un profilo dei tuoi movimenti e ricerche.”

Italia virtuosa, male la Svezia. Calo generale del trasporto pubblico

Paese che vai, usanza che trovi. Se da una parte si nota distintamente un calo della mobilità nei paesi colpiti in modo più duro dalla pandemia, dall’altra ci sono nazioni che sembrano non volerne sapere di restare a casa. Nel caso dell’Italia abbiamo un calo dell’85% nelle richieste di indicazioni per spostarsi in macchina, dell’88% per gli spostamenti a piedi e addirittura del 90% per il trasporto pubblico.

Situazione completamente diversa in Svezia ad esempio, dove a lungo si è perseguita la strategia del “tutto aperto e tutti in giro”. Qui il calo, solo recente, è del 41% per il trasporto pubblico, del 38% per gli spostamenti a piedi e di appena il 5% per quelli in auto. A livello globale i cali maggiori, come prevedibile, riguardano il trasporto pubblico; soluzione che inevitabilmente aumenta il contatto tra le persone esponendole maggiormente al contagio.

