Coronavirus, Conte ha fatto un lungo post sul MES e sul problema che l’Italia sta vivendo in questo momento come danni collaterali del virus cinese.

Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dell’Italia, ha da poco scritto un lunghissimo post sul proprio profilo ufficiale. Il politico italiano ha parlato del momento delicato che si trova a vivere la nazione, in una situazione sempre più critica man mano che il tempo passa. Il Premier ha voluto quindi ribadire pubblicamente la sua posizione: “Ad alcuni miei omologhi che, a fronte di questa emergenza, hanno pensato di affidare al Mes la risposta europea ho replicato: il Mes è un meccanismo inadeguato“.

Coronavirus, Conte: “Mes è inadeguato, sfidiamo l’Europa”

I motivi principali per cui il presidente del consiglio della nostra nazione si oppone fermamente a tale ipotesi sono molteplici. Tra tutti, certamente, è perché non può aiutare un intero sistema in crisi, ma solo porzioni. “Ha un regolamento pensato per shock asimmetrici” – scrive il politico italiano – “e per reagire a tensioni finanziarie riguardanti singoli Paesi”.

Proprio per questo Giuseppe Conte, e non solo, sta provando a trovare una soluzione che possa aiutare l’intera Unione Europea, senza danneggiare nessuno. Ecco quindi che il politico lancia una sfida e scrive come “Insieme ad altri otto Paesi Membri abbiamo lanciato una sfida ambiziosa all’Europa invitandola a introdurre nuovi strumenti per affrontare e superare al più presto questa crisi”.

