Coronavirus, la Guardia di Finanza ha sequestrato documentazione nella sede della Regione Lombardia per l’inchiesta Trivulzio. Ecco cosa sta succedendo nel territorio lombardo.

Coronavirus, blitz della Guardia di Finanza nella sede della Regione Lombardia. Le forze dell’ordine hanno acquisito documenti utili per far chiarezza sull’inchiesta Trivulzio e non solo. Sotto la lente di ingrandimento, infatti, c’è anche la gestione di altre Rsa milanesi nel pieno dell’emergenza da Covid-19.

Coronavirus, Guardia di Finanza requisisce documenti della Regione Lombardia

L’intento è quello di raccogliere ulteriore materiale sulle direttive che l’amministrazione territoriale e l’assessorato al Welfare hanno dato in questo periodo. Perché il disastro che nelle case di riposo è stato tremendo, ed è giusto comprendere da dove sia partito l’errore e quali irregolarità ci sono state per arrivare a tale scenario.

Così dopo le 17 ore che le Fiamme Gialle hanno passato presso l’albergo Trivulzio martedì scorso, è seguita oggi questa irruzione per raccogliere ulteriori prove che verranno incrociate con le precedenti al fine di venirne alla verità assoluta. I vertici delle strutture per anziani, intanto, sono stati tutti iscritti nel registro degli indagati.

Il tutto giunge proprio quando gli stessi lombardi chiedevano di commissariare la sanità locale. Una sorta di grido di disperazione, il quale ha preso forma attraverso anche una petizione on line lanciata da associazioni e partiti con oltre 10 firme. Tutte votate in un’unica direzione: cambiare la strategia amministrativa per fermare il coronavirus.

