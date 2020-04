Coronavirus: la direttrice di uno zoo in Germania ha chiesto esplicitamente fondi pubblici e privati per far fronte all’emergenza. Il rischio è l’uccisione di alcuni esemplari.

Coronavirus: critica la situazione nello zoo di Neumünster, nella Germania del Nord. Come riporta Tgcom24, l’appello è stato lanciato dalla direttrice dello zoo, Verena Kaspari, che ha spiegato come la mancanza di visitatori, dunque di liquidità, ha messo in grave crisi la situazione economica della struttura. Al fine di garantire la sopravvivenza di alcuni animali, sarà dunque necessario ucciderne degli altri, se non arriveranno fonti per sostenere l’impresa.

Come leggiamo da Tgcom24, le spese di gestione per gli zoo sono al momento insostenibili e i risparmi non sono più sufficienti. Tra l’altro, la drammatica decisione di uccidere alcuni esemplari per sfamarne altri, non risolverebbe la situazione, ma, al massimo, la posticiperebbe di qualche tempo.

Coronavirus: la grave situazione dello zoo in Germania

Risulta veramente complicata e grave la situazione finanziaria che sta attraversando lo zoo tedesco di Neumünster. La struttura, come fa sapere Tgcom24 ha infatti chiesto, mediante la voce della direttrice Kaspari l’ausilio monetario attraverso fondi pubblici e privati. In base a quanto apprendiamo, lo zoo chiederebbe un’ausilio statale pari a cento milioni di euro, una cifra altissima.

Come leggiamo dalla fonte, c’è anche un altro problema che sta investendo lo zoo tedesco, ovvero lo stato emotivo delle specie al suo interno. Gli animali sono stati abituati, per tutto questo tempo, a stare in qualche modo in contatto con gli uomini e a stare al centro dell’attenzione. In questo particolare periodo contrassegnato dall’emergenza, gli animali stanno soli praticamente tutto il giorno e questo rappresenta un problema di natura psicologica soprattutto per, come riferisce Tgcom24, specie come foche, pappagalli e scimmie.

