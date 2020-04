L’Aifa ha autorizzato la sperimentazione di alcuni farmaci per il trattamento dei pazienti affetti da Coronavirus. Ecco la lista dei protocolli approvati dall’agenzia e pubblicati dal Ministero della Salute

L’Italia è ancora nel pieno della lotta al Coronavirus, anche se nelle ultime due settimane i numeri sembrano essere meno drammatici. Da quando la pandemia è arrivata nel nostro Paese ci sono stati realizzati molti studi ed esperimenti su alcuni pazienti in terapia intensiva e su alcuni di essi hanno avuto buoni risultati. Ora l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa)ha stilato una lista di farmaci e protocolli sperimentali approvati, che potranno così essere effettuati per curare i malati di Covid-19. La lista è stata pubblicata sul sito del Ministero della Salute.

Coronavirus, il report dell’Aifa sui protocolli sperimentali per la cura dell’infezione

L’Aifa ha pubblicato il suo primo report sui protocolli degli studi clinici dei farmaci utilizzati affetti dal Coronavirus, valutati dalla Commissione tecnico scientifica. Al 13 aprile al Cts sono giunte 80 domande di autorizzazione di avvio di protocolli sperimentali e proposte di studi clinici. Di questi 16 studi hanno avuto parere favorevole e 7 di essi sono stati approvati anche dal Comitato Etico Unico dell’Istituto Spallanzani di Roma e avviati. A questi si è aggiunto anche quello riguardante l’antivirale Remdesivir, già approvato dall’Aifa. Le altre 64 proposte hanno avuto un parere sospensivo o negativo.

Un capitolo a parte è dedicato all’uso di eparina a basso peso molecolare, utilizzata nella prevenzione del tromboembolismo venoso in pazienti affetti da gravi patologie come insufficienza cardiaca, insufficienza respiratoria, infezioni gravi e malattie reumatiche. Secondo l’Aifa l’eparina si può utilizzare sia nella fase iniziale che in quella avanzata della malattia, sia a causa della ridotta mobilità del paziente che nell’infiammazione acuta.

Covid-19, la lista dei farmaci approvati dall’Agenzia italiana

Ecco le sperimentazioni approvate dall’Agenzia dal farmaco:

SOLIDARITY – Studio randomizzato OMS Hydro-Stop – somministrazione precoce di idrossiclorochina Tocilizumab Sarilumab Sobi.IMMUNO-101 (emapalumab/ anakinra) TOCIVID-19 (tocilizumab) Remdesivir



L’ @Aifa_ufficiale ha diffuso il primo Report con tutti gli studi per la sperimentazione di farmaci per il trattamento dell’infezione #COVIDー19 . 👉Ad oggi 16 studi hanno avuto parere favorevole e attualmente sono 9 quelli avviati. Per approfondire➡️ https://t.co/eQA5icUGq8 pic.twitter.com/Umlk6i02Do — Ministero della Salute (@MinisteroSalute) April 15, 2020

