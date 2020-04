Calciomercato Juventus, il nuovo numero 9 potrebbe essere pescato nella Premier League, sponda Manchester City: è un vecchio pallino di Sarri

Mercato Juventus, la strada che porita verso la Premier League per il prossimo appuntamento estivo è fatta di tanti incroci. E molti indici portano a Manchester, su entrambe le sponde. Da una parte c’è Paul Pogba che mai come quest’anno potrebbe rivestire di bianconero. Ma dall’altra c’è Gabriel Jesus, soluzione ideale in avanti per molti motrivi.



L’attaccante brasiliano del Manchester City ha almeno due estimatori chiatri a Torino. Uno è Maurizio Sarri che lo insegue da tempo. Ma ancora di più Fabio Paratici che già quattro anni fa prima dell’accordo con il City aveva provato a portarlo in Italia. E così, anche se in realtà il primo obiettivio rimane Mauro Icardi, mai come adesso l’assalto può trovare terreno fertile.

Intendiamoci, non è che il City abbia messo Jesus sul mercato e nemmeno che Guardiola non lo consideri propedeutico al suo gioco. Ma per il prezzo giusto, l’affare può andare in porto. An che perché dalle parti della Continassa c’è un giocatore come Douglas Costa che nel peroeso inverso farebbe contenti molti. La valutazione dei due giocatori è simile anche se non uguale, le basi per trattare ci sonononostante non si annunci come operazione semplice.

Mercato Juventus, Icardi un sogno e intanto Miralem Pjanic va verso Parigi



Mercato Juventus, Gabriel Jesus sarebbe un’ottgima scelta di ripiego se risultasse impossbile arrivare a Mauro Icardi. Nel futuro dell’argentino infatti dovrebbe esserci ancora il Paris Saint Germain che presto eserciterà il suo diritto di riscatto dall’Inter. I nerazzurri così incasseranno 65 milioni, buoni da reinvestire sul mercato soprattutto se dovranno sostituire Lautaro Martinez.

Il prezzo in realtà potrebbe scendere, complice l’attiale situazione globale del mercato, non solo quello del calcio. Ma in ogni caso l’affare è vicino alla sua conclusione. E sta bene pure all’argentino, che in Italia avrebbe solo una certezza chiamata Juventus, ma ne ha anche a Parigi. Specie se a fine stagione il club darà il benservito a Tuchel prendendo un allenmatore nuiovo. Sulla carta, due soli nomi: Zinedine Zidane oppure Massimiliano Allegri. Una decisione che in ogni caso non tarderà ad arrivare.

Ma gli incroci tra Torino e Parigi non sono solo questi. Perché il PSG sembra essere sempre più deciso a puntare forte anche su Miralem Pjanic. Il bosniaco in casa Juve ha fatto il suo tempo, ma in realtà pena di poter dare acnora moto e moto raccogliere. Così la sfida di un nuovo club, potente e ambizioso, lo stimola. Anche perché lì avrebbe la certezza di giocare sempre e farlo per grandi traguardi. E nel pacchetto la Juventus potrebbe inserire anche De Sciglio per un affare complesivo da 60 milioni.