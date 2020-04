L’ultima opera dello street artist Banksy arriva direttamente dal bagno di casa sua e la moglie si arrabbia

Come tutti, anche il famosissimo street artist Banksy deve stare in quarantena. La noia, però, lui la combatte a suo modo. E quindi, ci delizia con una nuova opera d’arte che arriva direttamente dal…bagno di casa!

Lui stesso ha deciso di pubblicarla tramite i suoi canali social ufficiali. Si può vedere un gruppo di ratti, simboli della sua arte, che si arrampicano sui servizi igienici di una sala da bagno, che corrono e fanno pipì all’interno del wc. A seguito del post, scrive: “Mia moglie odia quando lavoro a casa”. Un tono sarcastico per descrivere la situazione di una quarantena forzata.

Banksy, il mistero dell’identità

Il misterioso artista, di cui non si conosce l’identità, nato a Bristol (Inghilterra) aveva mostrato a tutti la sua ultima opera per il giorno di San Valentino. Uno schizzo stupendo che, come sempre, aveva affascinato milioni di persone.

Tornando al mistero della sua persona, qualcuno ritiene che possa essere Robert Del Naja, musicista dei Massive Attack. Al riguardo non c’è mai stata alcuna conferma.

Visualizza questo post su Instagram . . My wife hates it when I work from home. Un post condiviso da Banksy (@banksy) in data: 15 Apr 2020 alle ore 10:45 PDT

