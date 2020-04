Usa, Tom Hanks partecipa al Saturday Night Live dalla cucina di casa

Usa,, Tom Hanks appena guarito dal coronavirus partecipa al Saturday Night Live dalla cucina di casa in una puntata “storica”

Il Saturday Night Live ha trasmesso il suo primo episodio sabato scorso da quando ha sospeso la produzione a metà marzo a causa dell’epidemia di coronavirus a New York. Tutti con membri del cast erano collegati da casa, compreso un Tom Hanks in ottima forma.

L’attore di Hollywood è stato una delle prime celebrità a essere positivo al Covid-19 e ha documentato la sua quarantena e il suo recupero per i fan.

“È bello essere qui, anche se è molto strano essere ospite del Saturday Night Live da casa”, ha detto Hanks comodamente dalla sua cucina.

Ha scherzato su come la vita è cambiata dalla sua diagnosi. “Sono stato il canarino delle celebrità nella miniera di carbone per il coronavirus e da quando mi è stato diagnosticato, mi sono sentito più che mai come il padre americano che nessuno vuole avere vicino”, ha detto.

Hanks ha contratto il coronavirus durante le riprese del film di Baz Luhrman su Elvis Presley in Australia. Nei post di Instagram mentre si riprendeva con sua moglie, Rita Wilson, in isolamento, spesso esortava le persone a fare la loro parte nella lotta alla pandemia globale.

“Ora io e mia moglie stiamo andando alla grande. Stiamo andando bene. Siamo in casa come dovremmo essere tutti noi. In effetti, è la prima volta che indosso qualsiasi cosa che non sia una tuta dall’11 marzo. Mia moglie ha dovuto aiutarmi a indossare il vestito perché avevo dimenticato come funzionano i bottoni“, ha detto scherzando.

Nel suo monologo di apertura, l’attore ha voluto parlare della situazione e riconoscendone la gravità.

“È uno strano momento per cercare di essere divertenti, ma cercare di essere divertenti è tutto per il SNL“, ha detto.

“Mi è stato diagnosticato a marzo il coronavirus in Australia. Ora le persone in Australia sono fantastiche in ogni modo, ma usano Celsius invece di Fahrenheit quando prendono la tua temperatura. Il che ti crea dei problemi”, ha detto.

Ha anche ponderato il modo in cui la vita è cambiata in tutto il mondo a causa della quarantena.

“Il sabato non esiste più. È solo un giorno come un altro. E non siamo davvero vivi, ma stiamo facendo tutto il possibile per rendere questo SNL divertente!“.

E nel tipico stile hanksiano, ha anche dato alcune parole incoraggianti.

“Dobbiamo sempre ringraziare i nostri operatori ospedalieri, i nostri primi soccorritori e tutti i nostri aiutanti. I magazzinieri del supermercato. Le persone che consegnano il nostro cibo. Le persone che stanno facendo tutto per noi. Gli uomini e le donne che mantengono questo paese in funzione in un momento in cui ne abbiamo più bisogno che mai”, ha concluso.

