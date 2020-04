E’ morta a 63 anni, a Roma, Patricia Millardet

Patricia Millardet si è spenta nella notte, a 63 anni, all’ospedale San Camillo di Roma dove era stata ricoverata per un attacco cardiaco. La donna era giunta al San Camillo qualche giorno primi in seguito ad una crisi cardiaca, ma il cuore non ha retto e stanotte ha smesso di battere, portando via l’attrice francese.

Chi era Patricia Millardet

Patricia Millardet era un’attrice francese nata a Mont-de-Marsan il 24 marzo 1957. Uno dei suoi primi ruoli è stato all’interno del classico anni ’80, Il tempo delle mele 2, ma ha spopolato sullo schermo italiano per altri motivi. Patricia ha recitato in varie fiction italiane, ma la più famosa e quella per cui è maggiormente nota è il ruolo di Silvia Conti ne La Piovra.

La sua vita ha preso una piega diversa a partire dal 1994 quando si trovava in un night club di Roma e fu coinvolta in una rissa con un cronista. Pochi anni più tardi patì una crisi di depressione e si recò autonomamente in ospedale, fino a quando nel dicembre del 2004 minacciò di suicidarsi.

Nonostante la vita un po’ travagliata, Patricia Millardet può dirsi soddisfatta della sua filmografia che conta più di 20 pellicole.