Sull’argomento Mes arrivata la risposta da un membro del Pd: “Sbagliato escluderlo a priori”. Poi l’attacco a Salvini e Meloni

Nei giorni discorsi in Italia e in Europa si è molto discusso sulla possibilità dell’utilizzo del Mes come strumento per fronteggiare l’emergenza sanitaria ed economica causata dal Coronavirus. Il Governo Conte preferirebbe gli ‘Eurobond’ per finanziare il debito pubblico degli Stati in difficoltà, mentre Germania e Olanda sono ancora restie a questa possibilità. Mentre l’opposizione è compatta sullo scetticismo dell’efficacia del fondo salva-stati, il Pd risponde in coro. “Siamo cauti e non diamo conclusioni affrettate – afferma il capo gruppo al Senato del Pd Andrea Marcucci a ‘La Repubblica‘. “Il governo rifiuta il Mes? La maggioranza è unita sul fatto che si debba ripartire immediatamente. L’Italia e altri 11 Paesi chiedono il ‘Recovery Fund‘, il 23 aprile il Consiglio europeo deciderà su questo“.

Coronavirus, il Pd difende il Mes: “Ci servono 36 miliardi per risanare la sanità pubblica”

Mentre all’interno del Governo stesso sembrano esserci posizioni diverse con il Movimento 5 stelle, Marcucci chiarisce la posizione del Pd: “All’eurogruppo abbiamo ottenuto degli ottimi risultati, come confermato anche da Sassoli, Gentiloni e Zingaretti. Perché rifiutare il Mes a priori? Non stiamo parlando di quello votato nel 2012, ma di uno senza condizioni che porterebbe 36 miliardi per la nostra sanità“. Per quanto riguarda la posizione delle opposizioni, il capo gruppo al Senato attacca: “Salvini e Meloni dicono no al Mes soltanto per continuare la loro battaglia populista contro l’Europa. Il sovranismo in questo momento è il peggior nemico della solidarietà e dell’unione, a trionfare deve essere il buon senso”.

