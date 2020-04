Il calcio resta sulla bocca di tutto, anche di quelli che contano, a cominciare da Giovanni Malagò, presidente del Coni e della divina Federica Pellegrini che si sono espressi con termini abbastanza critici sulla discussione che riguarda la ripartenza della Serie A

Malagò “Il calcio riparta, a prescindere”

Il presidente del CONI Giovanni Malagò ieri si era espresso in termini abbastanza netti sulla ripresa del campionato: “Non capisco perché se si sono fermati tutti, ovunque e in qualsiasi sport, il calcio italiano pensi di essere esentato dal farlo. Qui nessuno è immune, questa è una situazione che ha investito tutti e nella quale tutti dovranno perdere qualcosa. Bisogna trovare un punto di equilibrio, senza vinti né vincitori e fare in modo che il calcio possa riprendere senza alcun rischio per nessuno e a prescindere dal fatto che questa stagione si debba completare a tutti i costi”.

Pellegrini “Si parla solo di calcio, e gli altri sport?”

Ancora più dura Federica Pellegrini che ha posticipato di un anno i suoi programmi post-agonistici, già molto interessanti tra televisione e un ruolo da testimonial di valore assoluto. “Quando si parla di far riprendere lo sport – ha dichiarato Federica ospite telefonica della rubrica radiofonica “Tutti convocati” – si sente solo parlare di calcio e mi dispiace perché anche se il calcio contribuisce a tutto lo sport con tanti soldi mi sarebbe piaciuto sentir parlare anche di altri sport nei notiziari”.

Federica non rinuncia al suo sogno olimpico, posticipato di un anno. “Appena posso uscire da questo blocco forzato tornerò in piscina ad allenarmi con ancora maggiore intensità, il nostro è uno sport dove fermarsi per così tanto tempo non è davvero concepibile. Bastano due giorni di riposo e cambia tutto. Riprendere sarà durissimo. Le Olimpiadi sono il mio obiettivo, me lo sono imposto e non torno indietro soprattutto dopo tutto quello che sta succedendo. Molto dipenderà dal mio fisico, ma la testa mi dice che ci sono”.

Malagò “Invito chi voleva farlo a non ritirarsi”

La forza di volontà di Federica Pellegrini, cui Malagò è profondamente legato anche da un rapporto di carattere personale, è un assist anche il presidente del CONI: “Chi vorrebbe ritirarsi proprio ora dopo quello che sta accadendo nel mondo? Io sono certo che la scadenza degli Europei e delle Olimpiadi sia un punto fermo per chiunque sta facendo sport. Sono certo che il CT Mancini saprà trovare le parole giuste anche per convincere chi aveva già messo in preventivo di lasciare l’agonismo a ripensarci solo dopo questo appuntamento”.