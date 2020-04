Franco Lauro è morto. Il noto giornalista che per anni ha lavorato per la RAI si è spento in modo improvviso quanto triste. Ennesima brutta notizia.

Una situazione sempre più critica quella che stiamo vivendo, con il dolore che sempre di più caratterizza le nostre giornate. Con coronavirus che continua a farci spaventare e ad uccidere, non ci resta che provare a distrarci in qualche modo. Spesso ricorrendo alla televisione. Ecco, un grande giornalista nonché importante conduttore televisivo, che tutti ricorderanno per Novantesimo Minuti, è da poche ore morte. Parliamo di Franco Lauro, voce e penna che negli ultimi anni ha lavorato per la RAI, e che è sempre stata una voce fuori dal coro per quanto concerne il calcio e lo sport in generale. Un addio doloroso, che sicuramente ha colpito tantissime persone ed amanti dello sport.

Franco Lauro è morto, il famoso giornalista RAI si spegne a 58 anni

Franco Lauro si è spento in questo pomeriggio, ad appena 58 anni. Subito è intervenuta un’ambulanza, accompagnata da una pattuglia delle forze dell’ordine, per soccorrerlo. Purtroppo, però, non c’è stato praticamente nulla da fare, i medici hanno potuto soltanto dichiarare l’ora del decesso e dare il triste annuncio alla famiglia. Una notizia molto triste, che ha colpito tutti.

