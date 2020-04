View this post on Instagram

Hoje sinto a dor que deveria ser proibida ser sentida por um pai e uma mãe . A perda de um filho , a dor e imensa talvez nunca passará , foge as palavras , só queria que vc soubesse que mesmo do meu jeito te amei muito , por muitas vezes só queria a sua atenção como vc tbm queria a minha , hoje choro por não ter conseguido mudar essa trajetória , não queria que vc fosse embora assim . Sei que é tarde para um perdão mas no meu coração vc sempre estará . SENHOR Me ajude neste momento tão difícil na minha vida FILHO , MESMO DISTANTE DE VC SEMPRE TE AMEI SEMPRE ME PREOCUPEI MUITO COM VC . POR TANTAS VEZES EU TE CHAMEI PARA FICAR COMIGO. NAO QUERIA QUE VC FOSSE EMBORA ASSIM FILHÃO TE AMO Onde VC ESTIVER VC SEMPRE SERA MEU FILHO COM SORRISO BONITO E CHEIO DE ESTILO IGUAL SEU PAI ( ASSIM VC FALAVA ) DEUS TE PEÇO CUIDE DELE POR MIM POR FAVOR ! ETERNAMENTE O MEU EU TI AMO