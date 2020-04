Covid-19, la confessione di Mika: “Mia madre malata di cancro è positiva al coronavirus. Fortunatamente ora sta meglio”

La pandemia di Covid-19 non risparmia nessuno. La malattia democratica, come è stata ribattezzata dopo aver coinvolto vip e politici di tutto il pianeta, continua a mietere vittime e contagiati. All’inizio di aprile anche il cantante Mika, aveva raccontato il caso di positività della mamma. Il problema, come spesso accade nei casi di coronavirus, è la presenza di malattie pregresse che possono aggravare sensibilmente il quadro sanitario. La madre dell’artista rispecchiava in pieno questa situazione, essendo malata di cancro ormai da tempo.

Durante l’ultima puntata di Domenica-In, ospite di Mara Venier Mika ha raccontato: “Sono stati momenti davvero difficili. Mia madre ha avuto giornate molto dure e per me era un periodo tristissimo perché ero lontano e non potevo parlarle. Poi abbiamo ricevuto finalmente una telefonata liberatoria: si era stabilizzata. La malattia si era arrestata nonostante i medici non capissero il perchè”.

Covid-19, la confessione di Mika: "Mia madre malata di cancro è positiva"

Il cantante di origini anglo-libanesi ha aggiunto: “Adesso è ospedalizzata a casa. Grazie a un’infermiera, sono riuscito a parlarle con lo smartphone. Mi sento molto fortunato e mi sento molto in debito con chi si è preso cura di lei“.

Poi un passaggio su come sta attraversando lui questo momento di quarantena forzata: “La vita è cambiata tantissimo per tutto il mondo, credo sia impensabile tornare come prima. Il mio tempo lo passo cucinando, allenandomi e rilassandomi su Facetime. Ho molto più tempo per pensare”.

Poi in chiusura una battuta: “Il mio vicino di casa ha un pianoforte la lo suona davvero male. Visto che è in quarantena non può aprirmi la porta ma vorrei davvero suonarlo al posto suo!”.

