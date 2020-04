Analizzando i numeri dei nuovi contagi da Coronavirus si può osservare un andamento particolare, con puntuali aumenti prima del weekend. Ecco il motivo.

Il bollettino delle 18 della Protezione Civile è diventato un appuntamento fisso nelle giornate di quarantena. A partire da quei numeri ognuno si fa un’idea più o meno veritiera della situazione, nonostante l’analisi sia in realtà ben più complessa.

Va detto ad esempio che con il passare del tempo molte regioni hanno cambiato i criteri con cui sottopongono a tampone i casi sospetti, rendendo di fatto poco omogenei i dati nel loro insieme. Allo stesso tempo vengono conteggiati sotto un’unica voce i guariti e i dimessi dagli ospedali, casi che spesso e volentieri, come è facile immaginare, non coincidono.

Coronavirus, aumento dei casi tra il mercoledì ed il sabato

Un’analisi interessante è quella statistico-matematica realizzata dalla pagina Facebook Analisi Numerica e Statistica Dati Covid-19, confermata anche dai laboratori di analisi in più di un’occasione. Molte delle strutture incaricate di analizzare i tamponi realizzati infatti, non operano – o lo fanno a ritmo sensibilmente ridotto – la domenica e i festivi.

Questo fa sì che si accumula un certo numero di tamponi, che viene poi smaltito nei giorni successivi alla domenica. Va considerato che in molti casi i tempi necessari per avere un verdetto sono di circa un paio di giorni. Diventa così inevitabile che i risultati vengano conteggiati a partire da metà settimana.

Numeri in discesa ad inizio settimana, in risalita dal mercoledì

Osservando i numeri nel tempo dunque si evince proprio questo, i numeri relativi ai nuovi contagiati sono tendenzialmente in calo all’inizio della settimana, per poi risalire tra il mercoledì e il sabato. Una considerazione che di certo non inficia i conteggi, ma di cui è bene tenere conto per avere un quadro più preciso della situazione.

Un “errore sistematico”, così viene definito dagli esperti di matematica e statistica, che paradossalmente può aver però contribuito a scoraggiare le persone dal muoversi nei weekend per motivi non urgenti.

