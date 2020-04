Coronavirus: un’azienda in Olanda ha riconvertito cabine prefabbricate in salotti per le visite ai degenti delle case di riposo.

Coronavirus: al fine di evitare i contagi con le persone più a rischio, un’azienda olandese ha riconvertito cabine prefabbricate in veri e propri salotti per le visite ai degenti delle case di riposo. Come riporta Skytg24, le visite avvengono mediante l’utilizzo di questa particolare tecnologia, in modo tale da evitare il contatto fisico e, di conseguenza, il possibile contagio da Coronavirus.

Questi particolari “salotti” per le visite, come riporta Skytg24, sono stati fabbricati dall’azienda mediante l’utilizzo di pannelli di plexiglas. Questo tipo di materiale, infatti, permette ai degenti di vedere, quanto meno visivamente, i parenti. “La vista dei parenti è un elemento molto importante per i degenti”, ha spiegato la direttrice Mariska Slegers, le cui parole sono riportate da Skytg24.

Skytg24 riporta l’esempio di Mien Verhees, una donna di 77 anni, ospite di una casa di riposo olandese. Sua sorella Anneke, 65 anni, ha potuto far visita a Mien anche durante l’emergenza Coronavirus, usufruendo della particolare cabina che ha permesso l’incontro tra le due.

Questi mini salotti rappresentano un’innovativo modo di far visita ai degenti delle case di riposo. Fondamentale, in questa innovativa costruzione, è l’utilizzo del plexiglas. Infatti, attraverso le vetrate in plexiglas, i degenti possono vedere i loro parenti, senza il rischio di contagio.

Ad oggi, i dati riportati dalla John Hopkins University parlano di 27.580 contagi per i Paesi Bassi, con un totale di 2.955 decessi. Sono numeri ben lontani dal primo Paese per numero di contagi, gli Usa, che ad oggi contano un totale di 598.670 casi di positività al CoVid-19.

