Coronavirus, Massimo Mazzucco contrario al vaccino: il perchè è da ricercare sulla mancanza di libertà e diritti. Secondo il complottista c’è un piano ben preciso dietro

Molti conoscono Massimo Mazzucco come blogger anti-sistema, sempre pronto a rilanciare teorie complottiste e non diffuse dal mainstream. Attraverso il suo sito Luogocomune.net ha già condiviso diversi video riguardanti la nascita e la diffusione del coronavirus ed ora l’ultimo è stato lanciato proprio a Pasqua, con il titolo: “Il Ministero della Verità”. Su Facebook molti sono pronti a sposare le sue teorie, tra giornalisti e attivisti, oltre a normali utenti che accrescono le sue visualizzazioni ad oltre il milione. Il suo tema centrale in questo momento è il Covid-19 e la manipolazione che a suo avviso si sta perpetrando.

Nel video più recente si parla dei vaccini per il SarsCov2 e della mancanza di libertà di informazione. Si mette in dubbio il codice deontologico dei giornalisti del mainstream, a suo parere complici di una comunicazione distorta. In questo periodo in cui i diritti dei cittadini sono alienati, Mazzucco sottolinea il fine ultimo delle cure per il Covid-19.

“Serviranno a controllarci e tracciarci. Alcune misure introdotte in questa emergenza non verranno mai tolte, limitando la nostra libertà per sempre“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, viceministro all’economia: “Calendario falso sulle riaperture”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, Nicola Porro: “Ecco perché non ce la faremo” – VIDEO

Coronavirus, Massimo Mazzucco contrario al vaccino: il perchè

Secondo Mazzucco il coronavirus è un’occasione d’oro per le case farmaceutiche che introdurranno il vaccino obbligatorio. Il blogger ritiene che attraverso l’aiuto dei media conniventi verranno aboliti alcuni diritti dell’uomo, indirizzando la nostra esistenza verso un controllo più stretto. Non si potrà lavorare se non vaccinati, saremo costretti ad essere tracciati in ogni nostro spostamento (viene mostrata l’app che già appartiene al modello cinese per il coronavirus). Mazzucco insiste sul fatto che nonostante verrà fatto passare come una scelta volontaria, attraverso diversi ordini di ricatto lo imporranno a tutta la popolazione, con buona pace di tutti.

Poi la lente di ingrandimento si rivolge al virologo Burioni e alla task force di scienziati al servizio del Governo, rei di appoggiare questo progetto di controllo. Le misure restrittive portano ad un impoverimento economico, secondo Mazzucco studiato a tavolino. Questo per arrivare ad una “schiavitù mentale e finanziaria che condizionerà il nostro futuro”.

Anche il 5G rientra nello stesso discorso con una stretta correlazione con la diffusione del virus. La mancanza di pluralità nelle voci dell’informazione, in base al pensiero del blogger, è il rischio più grande che i cittadini corrono per finire all’interno di una schiavitù mentale.

Alla fine del video compaiono alcuni messaggi di sostegno da parte di giornalisti, scrittori e scienziati che approvano il ragionamento di Mazzucco, al contrario di chi lo bolla come complottista. Ad esempio su bufale.net, dove viene bocciato il suo ragionamento sull’Articolo 32 della Costituzione, ovvero “tutela della salute dell’individuo e della collettività“. Questo perchè a loro avviso il direttore del Luogocomune.net avrebbe citato a sproposito la norma costituzionale relativa “al mancato obbligo di ogni cittadino di essere sottoposto a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge“.

Ognuno è libero di farsi la propria idea.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24