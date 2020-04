Per molto tempo in Italia saremo costretti a convivere con il Coronavirus: gli scienziati guidano la “fase 2” con le indicazioni su come riaprire in sicurezza

L’Italia è ormai in lockdown dal 9 marzo a causa del Coronavirus e ora si appresta a riaprire lentamente a partire dai primi giorni di maggio. Non sarà semplice progettare la cosidetta “fase 2“, in cui dovremo abituarci a convivere per un po’ di tempo con il Covid-19, cercando di andare avanti per non affossare ulteriormente l’economia. Per farlo, però, ci vorranno tutte le misure di cautela e sicurezza possibili per evitare il sorgere di nuovi focolai dell’epidemia. Il governo si avvarrà di un team di medici e scienziati per farsi guidare verso la riapertura totale del Paese.

Coronavirus, in Italia gli scienziati guidano la “fase 2”: le indicazioni per la riapertura

Per riaprire in tutta sicurezza l’Italia dopo 2 mesi di lockdown virologi, epidemiologi e medici hanno proposto un “sistema di monitoraggio e risposta flessibile” per il Coronavirus e per le future epidemie. Secondo gli esperti questa nuova struttura dovrà essere coordinata dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute, con il supporto tecnico dell’Istituto Superiore della Sanità. Lo scopo principale è quello di “avere capacità e risorse per eseguire una grande quantità di test, sia virologici che sierologici, nelle persone asintomatiche“. Questa proposta, pubblicata sul sito ‘Medical Facts‘, è stata firmata da moltissimi professori di medicina, tra cui anche Roberto Burioni. Nel documento si legge che gli esperti puntano a “rafforzare il sistema di sorveglianza e di risposta sanitario, con un piano di limitazione del rischio di nuovi focolai di Covid-19 nei luoghi di lavoro e nelle scuole“. Questo prevede una radicale revisione di tutte le procedure e attività”.

