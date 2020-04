Uscite scaglionate per fasce d’età, il piano per la fase 2 del Coronavirus

Il nuovo DPCM dà chiusura totale – esclusi pochi settori – ancora fino al 3 maggio. Dal 4 maggio è probabile che cominci la fase 2 del Coronavirus. Cosa aspettarsi? Nulla è troppo chiaro, ma le ipotesi sono tante. Tra queste serpeggia quella dell’uscita a scaglione, per fascia d’età. Qualsiasi sarà il tipo d’uscita, il distanziamento sociale sarà d’obbligo per ridurre al minimo il contagio ed abbattere il virus finché si può.

Coronavirus, l’app per la fase 2

Così come in Cina, anche in Italia si sta sperimentando un’app per smartphone che possa aiutare a tenere a bada la situazione Coronavirus, specialmente in vista della fase 2. L’obiettivo è quello di registrarsi, inserire i propri dati, la propria situazione sanitaria specificando se è risultato positivo al virus, se ha mai effettuato un tampone: una sorta di archivio telematico.

Di questo passo si potranno dividere i cittadini, per mettere in sicurezza coloro che sono a più alto rischio. Presumibilmente gli over 70 saranno gli ultimi ad uscire.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24