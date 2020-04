Coronavirus: la Corea del Sud è chiamata alle urne per votare il rinnovo dei parlamentari. Nonostante l’emergenza, domani si andrà a votare.

Nonostante l’emergenza Coronavirus, la Corea del Sud è chiamata alle Urne, per rinnovare i 300 membri del Parlamento. Come riporta Skytg24, infatti, nella giornata di domani, 15 aprile, 44 milioni di coreani saranno chiamati al voto. Gran parte dei cittadini coreani ha già espresso la sua preferenza alle urne, durante la sessione di voto anticipata di venerdì e sabato. La scelta di scaglionare le ondate elettorali deriva proprio dalla scelta di evitare, per quanto possibile, gli assembramenti e, dunque, limitare il contagio da Coronavirus.

Un elogio, come riporta Skytg24, la Corea del Sud l’ha ricevuto dall’Organizzazione mondiale della Sanità, per le modalità attraverso cui si sta arginando il Coronavirus. Al momento, i dati riportati dalla John Hopkins University, parlano infatti di 10.564 contagi totali per la Corea del Sud, con 222 decessi. Tutto ciò va a favore del Partito Democratico Coreano, che, al momento, sembra essere in vantaggio.

Corea del Sud: nonostante il Coronavirus si va a votare

Nella giornata di domani, i cittadini della Corea del Sud saranno chiamati a votare per il rinnovo dei membri del Parlamento. Al momento, come riporta Skytg24, il Partito Democratico Coreano è in vantaggio. Ciò che sembra aver dato ancora più spinta è proprio la gestione dell’epidemia da parte del Partito e del Presidente della Repubblica Moon Jae-in. Anche per quanto riguarda la campagna elettorale, infatti, il Partito Democratico Coreano ha puntato molto sulla battaglia al CoVid-19, con particolari slogan.

Come leggiamo da Skytg24, nonostante lo stato emergenziale dovuto alla pandemia, si sono registrati numeri elevatissimi anche per le sessioni anticipate di voto, che hanno avuto luogo nelle giornate di venerdì e sabato. La Corea del Sud ha puntato su una scissione delle tornate elettorali proprio per evitare affollamenti e, dunque, per limitare, per quanto possibile, i contagi.

