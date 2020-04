Non solo Coronavirus, negli Usa tornano a colpire i tornado. Uno dei più gradi della storia ha toccato il Mississippi causando almeno 7 morti.

Una domenica di Pasqua diversa dal solito quella di ieri. Infatti il Coronavirus sta tenendo bloccati in casa tutta la popolazione modniale. Ma nella giornata di ieri, come se non bastasse, negli Stati Uniti, uno dei paesi più colpiti dal virus, c’è stato anche un fortissimo tornado.

La calamità ha colpito lo stato del Mississippi, situato al Sud del paese a stelle e strisce. Un impatto devastante quello di uno dei tornadi più forti nella storia degli Usa. Prima una pericolosissima tempesta e poi la trompa d’aria che ha colpito prima il Mississippi e poi è arrivato fino allo stato della Louisiana.

Usa, tornado colpisce il Mississippi, il governatore: “Non volevamo festeggiare così la Pasqua”

Così gli Usa adesso si trovano a combattere anche contro ad un tornato, che per ora ha causa già 7 decessi accertati. Una situazione davvero drammatica che si va ad aggiungere all’emergenza sanitaria scaturita dal Coronavirus.

Subito dopo la calamità naturale, il governatore del Mississippi, Tate Reeves, ha annunciato: “Non è così che volevamo celebrare la domenica di Pasqua“. Il governatore Reeves ha poi continuato affermando: “Abbiamo fede, risaliremo insieme“.

Il tornado, nella sua potenza, ha tolto la corrente elettrica a ben 39mila cittadini della Louisiana e 22mila abitanti del Mississippi. Così i governatori dei due stati non ci hanno pensato due volte a dichiarare lo stato d’emergenza.

Così negli Stati Uniti si è assistito ad una Pasqua da incubo. Tra la pandemia da Coronavirus ed il tornado che ha colpito i due stati, adesso i cittadini vivono nel terrore e vivono oramai da vicino una situazione d’emergenza, non lontanamente immaginabile all’inizio del nuovo anno.

