Pasquetta: vista l’impossibilità di muoversi dalle proprie abitazioni, gran parte dei musei si è organizzata per dei veri e propri tour on-line.

L’emergenza Coronavirus sta costringendo milioni di persone a rimanere nelle proprie case, anche nei giorni di Pasqua e Pasquetta. Ma questo non impedisce di far visita, seppur in maniera alternativa, ai più importanti musei del mondo, che proprio in questo periodo, si stanno organizzando per offrire dei veri e propri tour virtuali, visibili direttamente dalle proprie case. Come riporta Repubblica, infatti, i musei di mezzo mondo stanno trasformando il loro patrimonio, di solito visibile direttamente in struttura, in percorsi digitali in modo da poter offrire il proprio servizio anche in piena emergenza Coronavirus.

Pasquetta: i musei si organizzano per visite virtuali

Come riporta Repubblica, sono molti i musei, di tutto il mondo, che stanno offrendo il servizio di guide virtuali. Tra i vari musei, è menzionato il Metropolitan di New York che offre i suoi capolavori in altissima risoluzione e offre diverse mostre, come quella di Gerhard Richter attraverso brevi clip e percorsi in cuffia. Con la stessa tipologia di offerta, ovvero mediante l’utilizzo delle proprie pagine istituzionali, anche altri musei offrono servizi simili. Repubblica menziona il Rijksmuseum di Amsterdam, che sulla propria home-page ha annunciato “Always open on-line”, oppure la Fondazione Prada. Anche il grande evento italiano dell’anno, “Raffaello 1520-1482” alle Scuderie del Quirinale potrà essere seguito direttamente da casa.

Non solo le home-page dei siti istituzionali. Com’è noto, viviamo in un’epoca contrassegnata dall’utilizzo degli smartphone e dove la maggior parte dei contenuti web sono visitati mediante l’utilizzo dei social, piuttosto che attraverso le pagine web ufficiali. Questo ha portato parte dei musei ad offrire il loro servizio di guide on-line direttamente sulle loro pagine social. Repubblica fa l’esempio del Castello di Versailles, con i suoi 700.000 seguaci, oppure il progetto “Uffizi Decameron” su Facebook.

Anche alcune Radio, però, stanno offrendo un prezioso contributo alla causa. Infatti, alcuni musei hanno inaugurato alcuni canali radio per diffondere i loro servizi. Come riporta Repubblica, infatti, la Galleria d’arte moderna e contemporanea di Bergamo ha infatti aperto Radio GAMeC, che sarà preso in diretta per diffondere interviste e contributi sui temi della storia moderna e contemporanea.

