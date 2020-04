Dopo una fase di bel tempo, tornano nubi e piogge sull’Italia. Sarà questo il meteo che ci offrirà la giornata di Pasquetta.

Dopo una Pasqua segnata dal bel tempo, il meteo è pronto a fare un passo indietro nella giornata di Pasquetta. Infatti sui cieli italiani torneranno le prime nubi, con qualche precipitazione locale durante la giornata odierna. Avremo quindi una sorta di raid temporalesco, a cui seguiranno l’ingresso di venti freddi come la bora. Quindi da ovest inizierà ad avanzare una perturbazione atlantica, accompagnata da un vortice depressionario dalla Spagna, pronta a cambiare completamente la situazione meteo sulla penisola.

Così già dalle prime ore del mattino, al Nord troveremo un rapido aumento delle nubi al Nord, specialmente in Val Padana. Le nubi poi si estenderanno in Sardegna e sul resto del centro Italia. Infatti in Toscana avremo i primi piovaschi, che poi arriveranno in serata fino in Abruzzo, Umbria, Marche e Lazio. I cieli torneranno a coprirsi di nuvole anche al Sud Italia, dove le precipitazioni però dovrannoa ttendere almeno fino a domani.

Meteo, a Pasquetta tornano le prime piogge: le condizioni di lunedì 13 aprile

Così durante la giornata odierna avremo un graduale peggioramento delle condizioni meteo, che pian piano coinvolgerà tutta la penisola. Andiamo quindi ad osservare cosa cambiera in questo lunedì di Pasquetta, con l’arrrivo delle prime nubi ed il ritorno dei venti gelidi.

Sulle regioni del Nord Italia, dopo giornate di sole segnate dalla vasta zona anticiclonica, le nubi torneranno ad essere protagoniste. un graduale peggioramento, che nella giornata odierna colpirà soprattutto la Val Padana. Nella notte tornano le prime piogge, che colpiranno la Liguria. Le temeprature scenderanno lievemente, con massime tra i 21 ed i 24 gradi.

Invece sulle regioni del Centro Italia, le nubi torneranno ad occupare prima il cielo della Sardegna, per poi estendersi su Abruzzo, Umbria, Marche e Lazio. Con l’evolversi della giornata, proprio su queste regioni, avremo le prime locali piogge, con le condizioni meteorologiche che peggioreranno gradualmente. Anche qui diminuiscono le temperature, con massime tra i 22 e 25 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia il peggiormento avverrà con più calma. Infatti al mattino avremo un sole prevalente su tutte le regioni. Ma con l’arrivo del pomeriggio i cieli risulteranno amggiormente velati, con stratificazioni in aumento. Le temperature qui rimarranno stazionarie, con massime tra i 20 ed i 24 gradi.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sul Meteo, CLICCA QUI !