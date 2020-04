Israele, il Mossad si occupa del Covid-19: pronti ventilatori e mascherine. L’agenzia di intelligence si è schierata al fianco del governo per combattere il coronavirus

Il Mossad, l’agenzia di intelligence nazionale israeliana, sta facendo tutto il possibile per acquisire i ventilatori meccanici necessari per mantenere in vita i pazienti in condizioni critiche per il Covid-19. Israele, che ha avuto finora circa 11mila casi e 103 morti, è criticamente a corto di questi dispositivi medici salvavita.

Lavorando con le altre due agenzie di spionaggio partner della Israelence Intelligence Community (Aman e Shin Bet), e con i ministeri del governo israeliano, il Mossad è riuscito ad acquisire circa 230 ventilatori. L’obiettivo, tuttavia, è quello di metterne a disposizione degli operatori sanitari almeno 7000.

L’ultima spedizione di macchinari in Israele è stata la terza operata dal Mossad nel corso delle ultime settimane con l’obiettivo di acquisire più materiale possibile.

“Ho supervisionato molte operazioni della mia vita e non ho mai affrontato un’operazione così complessa“, ha detto un ufficiale del Mossad ad un programma televisivo israeliano.

Un ufficiale del Mossad ha affermato che il governo ha ordinato di acquisire più di 130.000 oggetti necessari per combattere la pandemia. Queste forniture comprendono maschere per il viso, kit per test antivirus, tamponi, medicine, dispositivi di protezione individuale (DPI) e, soprattutto, ventilatori, la maggior parte dei quali realizzati in Cina.

La stessa fonte ha sottolineato che l’agenzia di intelligence è stata in grado di acquisire 25.000 respiratori N95, 20.000 kit di test coronavirus, 10 milioni di maschere chirurgiche e 700 tute protettive in plastica per gli operatori sanitari. Ha detto che il Mossad sta usando le sue fonti speciali per vincere questa battaglia.

L’ufficiale è fiducioso che grazie all’operazione del Mossad Israele resisterà alla pandemia molto meglio di Italia, Spagna e Stati Uniti. È anche fiducioso che lo stato ebraico non si troverà a fronteggiare carenze di attrezzature mediche.

