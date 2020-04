Coronavirus, Wuhan torna alla normalità: le strade sono piene di gente dopo tre mesi di lockdown

Allo scoccare della mezzanotte dell’8 aprile scorso le macchine hanno attraversato il confine cittadino di Wuhan per la prima volta in 76 giorni, segnando la fine del suo blocco.

Il governo ha descritto l’8 aprile come il giorno in cui “disfare” la città e riprendere i collegamenti di trasporto, che sono stati interrotti il ​​23 gennaio nel tentativo di contenere il Covid-19.

Quando il popolo di Wuhan entrò in quarantena domestica, il virus non aveva nemmeno un nome, non vi era alcuna indicazione che si sarebbe diffuso in tutto il mondo e avrebbe causato così tante vittime.

Coronavirus, Wuhan torna lentamente alla normalità: le strade sono piene

Mentre la vita torna lentamente nelle strade, si possono rivedere finalmente le persone felici, ovviamente, per la libertà di incontrarsi con gli amici, fare una passeggiata al parco o semplicemente comprare la spesa.

Ma c’è anche un pizzico di nervosismo. Negli ultimi giorni, oltre 70 complessi residenziali riaperti sono stati costretti a reintrodurre le loro restrizioni dopo che sono stati rilevati nuovi casi di coronavirus.

Tuttavia, i dati ufficiali sembrano mostrare che la diffusione si è quasi fermata. Il ritorno alla normalità, seppur graduale, è iniziato.

