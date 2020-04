Coronavirus, Samsung e diversi altri marrhi di cellulari hanno deciso di venire incontro ai clienti con promozioni speciali

Coronavirus, Samsung ma non solo. Nelle ultrime ore è scattata la sfida per chi asseconda di più i clienti, alle prese con problemi ben superiori a quelli della garanzia. Intanto però la Casa sudcoreana ha avviato una campagna per allungare i termini: tutti quelli ai quali sarebbe scaduta il 15 giugno, avranno un mese in più



La garanzia infatti sarà estesa fino al 15 luglio 2020 per tutti i prodotti Samsung. Basterà dimostrare di avere data di garanzia o prova d’acquisto in scadenza tra il 15 marzo e il 15 giugno 2020. In ogni caso per tutti è a disposizione il Servizio Clienti, contattando il numero gratuito 800.SAMSUNG (800.7267864) attivo 7 giorni su 7. In alternativa sul sito www.samsung.com anche le e-mail e la chat live.

I clienti inoltre postranno sfruttare il Remote Service, servizio di consulenza gratuito per smartphone e smart TV. E per le riparazioni è stato attivato il servizio di ritiro e riconsegna gratuito a domicilio, per smartphone e tablet.

Coronavirus, Samsung allunga la garanzia e arriva la risposta degli altri



A causa del Coronavirus però sono molti i produttori di cellulari che hanno deciso di venire incontro ai loro clienti. Molti puntano, come Samsung, sull’allungamento del periodo di garanzia sui loro dispositiv. In particolare Huawei, ha esteso il periodo di garanzia fino al 30 giugno per quei dispositivi la cui scadenza è prevista tra il 21 Marzo e il 21 Giugno. Vale su smartphone ma anche laptop, accessori e altro. Al momento però non è chiaro se il beneficio arriverà anche in Italia.

Stesso discorso per Realme Europa che ha esteso il periodo di rimborso e sostituzione a due mesi dalla scadenza originale. Per gli acquisti effettuati tra il 15 Marzo e il 30 aprile, il periodo di sostituzione è stato ampliato a 30 giorni. Xiaomi Italia, infine, propone un’estensione di tre mesi per le garanzie che scadono tra il 15 Marzo e il 15 aprile ma non solo. Mette anche a disposizione il servizio di riparazione smartphone con ritiro e riconsegna direttamente a casa. Un modo per venire incontro ai clienti cheha suscitato subito interesse.

We’re here to support you! As a gesture of good faith, we have extended the warranty on all smartphones, smartwatches, headsets, chargers, etc. to 30th June’2020, whose warranty expires between 21st March 2020 to 21st June 2020.#HuaweiIndia #HuaweiService #Warranty #Support pic.twitter.com/EW0IOhWRpK — Huawei India (@HuaweiIndia) March 25, 2020

