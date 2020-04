Coronavirus, party a casa organizzato da un uomo positivo al virus di Wuhan. I carabinieri sono intervenuti poco dopo per porre fine all’evento.

Coronavirus, la situazione è estremamente delicata e può precipitare da un momento all’altro. Qualche, lieve, segnale di ripresa c’è, ma guai a cantare vittoria. Il numero di infetti è alto, così come il numero di morti che man mano si accumulano non permettono di pensare in positivo. Qualcuno però, lo sta facendo, spinto anche dalle tante dichiarazioni che si stanno facendo sulla famosa “fase 2“. Ovvero uno stadio in cui le attività verranno riprese, lentamente, col tempo, cercando di tornare allo stato prima della pandemia. E queste feste di Pasqua non hanno di certo aiutato, anzi.

Coronavirus, positivo organizza party a casa: arrestati

La situazione si è complicata, dato che molti hanno deciso di non rispettare le regole e festeggiare a modo loro. A Lodi, ad esempio, dei ragazzi hanno deciso di non rispettare assolutamente le regole imposte dal governo, preferendo festeggiare Pasqua tutti insieme. 5 ragazzi più il proprietario di casa, tutti tra i 17 ed i 24 anni, sono stati bloccati dalla polizia ed interrogati. Chi ha organizzato la festa sapeva da diversi giorni di essere infetto dal coronavirus, ma ha comunque ignorato la pericolosità della situazione organizzando un festa privata. Ora sono tutti accusati di: “Violazione del testo unico delle leggi sanitarie e per non aver osservato l’ordine teso a impedire la diffusione di una malattia infettiva”.

