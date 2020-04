Un marinaio della portaerei della Marina statuintense ha perso la vita dopo essersi ammalato di Coronavirus

Un marinaio è risultato positivo al Coronavirus sulla USS Theodore Roosevelt ed è morto. Ad annunciarlo la Marina degli Stati Uniti questa mattina. La Marina non ha rivelato il nome del marinaio, che è stato ricoverato nell’unità di terapia intensiva di un ospedale della US Navy.

La CNN aveva precedentemente riferito che un marinaio dell’USS Theodore Roosevelt che era risultato positivo al virus il 30 marzo era stato trovato non rispondente e posto nell’unità di terapia intensiva durante un controllo medico giornaliero. La Marina ha detto che i marinai che lo hanno trovato non hanno tentato di amministrare la RCP prima che venisse trasferito al reparto di terapia intensiva.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Coronavirus, positivo organizza party a casa: arrestati

Coronavirus, morto un marinaio: la situazione

Un funzionario della difesa degli Stati Uniti ha dichiarato alla CNN che quattro marinai della nave sono stati trasferiti in ospedale. “Durante il fine settimana, altri quattro marinai di Theodore Roosevelt sono stati ricoverati in ospedale per il monitoraggio. Tutti sono in condizioni stabili, nessuno in terapia intensiva o su ventilatori”.

Quasi 600 marinai sulla Roosevelt sono risultati positivi per Covid-19, ha detto la Marina americana in una nota, aggiungendo che il 92% dei membri dell’equipaggio della Roosevelt sono stati testati per il virus.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24