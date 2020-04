Per eludere i controlli anti Coronavirus della Polizia ai posti di blocco, a Milano sono stati utilizzati gruppi Telegram: i dettagli della trovata

In questi giorni di festività Pasquali i controlli imposti dal Coronavirus nelle città italiane si sono intensificati per evitare che alcuni furbetti possano fuggire da casa e violare le norme. In attesa che cominci la cosiddetta “fase 2” e che qualche attività lavorativa riapra, a Milano sta sorgendo una rete di informazioni molto pericolosa. Ci sarebbero infatti dei gruppi di Telegram che segnalano i posti di blocco delle Forze dell’Ordine, in modo così da poter eludere i controlli. Quello che sconvolge ancora di più è che questo fatto avvenga proprio in Lombardia e nel cuore della Regione più martoriata dal Covid-19.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, in Lombardia si allunga il periodo di quarantena per i positivi

Coronavirus, a Milano l’ultima trovata per eludere i controlli: le segnalazioni via Telegram

In giorni così difficili, nei quali a causa del Coronavirus stanno morendo migliaia di persone e molte altre affollano gli ospedali, qualcuno pensa ad eludere i controlli della Polizia, non rispettando le norme restrittive anti-contagio. A Milano in questi giorni stanno sorgendo dei gruppi su Telegram, comandati da ‘bot’, che segnalano posti di blocco delle forze dell’ordine. Nei messaggi si raccomanda di parlare “solo di posti di blocco” e di far girare la voce “soltanto tra persone fidate“. Questi gruppi sono stati segnalati da qualche utente e probabilmente presto verranno presi dei provvedimenti dalle autorità competenti. Solo ieri, nel giorno di Pasqua, sono state controllate circa 270mila persone uscite da casa, e in 14.000 sono state multate.

Pura incoscienza a Milano: gruppi su Telegram per evitare posti di blocco per il Coronavirus https://t.co/YE0DpLFkau — TuttoNapoli.net (@tuttonapoli) April 13, 2020

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24