Coronavirus Messina, il corteo funebre per accompagnare la salma del fratello di un boss locale pentito al cimitero scatena polemiche. Il sindaco si difende

Coronavirus Messina, ancora una volta il capoluogo siciliano finisce al centro delle pomemiche. Dopo quelle sullo sbarco dai traghetti in arrivo da Reggio Calabria bloccati in proprio per evitare il contagio, ora un nuovo caso. Il pomo della discordia è un funerale non comune, quello di Rosario Sparacio, nome che da quelle parti significa molto.

Infatti era fratello di Luigi Sparacio, boss d’eccellenza di Cosa nostra sullo Stretto alla degli anni ’90 poi diventato collaboratore di giustizia. Anche lui ha avuto problemi con la giustizia ed è morto in casa venerdì. Passate 24 ore, è stato trasportato dalla suya abitazione al vicino cimitero. Fin qui nulla di strano se non fosse che diverse immagini mostrano alle sue spalle un assembramento di persone.

A Messina come nel resto d’Italia, i funerali sono strettamente riservati, Invece come ha mostrato il sito MessinaOra.it sono stati molti a voler renbdere omaggio a Sparacio nel suo ultimo viaggio. Parenti stretti, che comunque non avrebbero potuto essere lì. “C’era solo la famiglia. Si è presentato qualche amico a nostra insaputa”, ha scritto una nipote di Sparacio. E infatti sull’accaduto sta indagando la polizia.

Funerale a Messina, il sindaco attaccato si difende dalle accuse

Quando accaduto domenica a Messina ha scatenato una furiosa polemica poloitica nei confornti dei sindaco, Cateno De Luca. Proprio lui che è stato così intransigente con chi aveva viaggiato per tornare a casa in tempo di Coronavirus, anche se non avrebbe potuto, ora nmon ha vigiliato? Se lo chiedono in molti a cominiare da Claudio Fava, siciliano doc e presidente della commissione regionale antimafia. Si chiede come mai nel resto d’Italia non possano essere celebrati funerali pubblici ma a Mesisna sì: “Dal sindaco Cateno De Luca sempre pronto a rumoreggiare con la fascia tricolore al petto stavolta è venuto solo il silenzio”.

Un dubbio sollevato anche dall’onorevole grillina Giulia Grillo su Facebook: “La criminalità organizzata è privilegiata anche in periodo di lockdown. Migliaia di persone hanno perso i propri cari senza la consolazione di un’ultima carezza, di un ultimo addio. Invece l’altro giorno a Messina, per il fratello dell’ex boss Luigi Sparacio, c’è stato addirittura un corteo funebre con un centinaio di persone a bordo di moto e auto ad accompagnare il feretro. Il sindaco De Luca cosa ne pensa di questa parata?”.

E De Luca oggi ha risposto. Considera questi attacchi solo delle strumentalizzazioni che avrebbero potuto essere eviatte solo informandosi. Il feretro è stato effettivamente trasportato fino al cimitero di via Catania, ma non era un corteo funebre e nemmeno una celebrazione religiosa. I metri perosi, secondo lui, sono stati pochissimi e non c’è stato nessun corteo.

In effetti però anche per quello che sa lui almeno una trentina di persone ha seguito il feretro. “Sulla partecipazione al trasporto del feretro da parte dei parenti e dei soggetti che sono ripresi nelle fotografie diffuse dalla stampa sta già indagando la questura. Ragione per la quale fino a ora non ero entrato nel merito della questione. Ma non consento a nessuno di confondere il mio doveroso riserbo istituzionale con una forma di silenziosa complicità sui fatti”.

