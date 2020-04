Coronavirus, in Germania scuole verso la riapertura: in Danimarca, invece, si tornerà tra i banchi già nella giornata di mercoledì.

La Germania è, senza ombra di dubbio, tra le nazioni meno colpite in Europa dall’emergenza Coronavirus e presto si potrebbe tornare addirittura a scuola. Lo riferisce proprio in queste ore il ‘Der Spiegel’, secondo cui gli scienziati dell’Accademia nazionale delle scienze della Leopoldina avrebbero deciso di riaprire le scuole nei prossimi giorni. Alla base di questa decisione ci sarebbe la crescita esponenziale del numero dei guariti, più alto del doppio rispetto a quella dell’Italia. I primi a rientrare dovrebbero essere gli studenti più grandi, ovvero quelli che frequentano le ultime classi del liceo.

Coronavirus, mercoledì si torna a scuola in Danimarca

In Danimarca, invece, parecchi studenti torneranno tra i banchi addirittura nella giornata di mercoledì. Lo riferisce il sito ‘thelocal.dk’, secondo cui tra due giorni riapriranno gli asili e le scuole elementari di diverse città tra cui Copenaghen. Per le altre, invece, bisognerà attendere il prossimo 20 aprile. La decisione di riaprire le scuole è stata annunciata, proprio in queste ore, dalla premier Mette Frederiksen.

