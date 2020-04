Arriva la decisione della Francia, con la quarantena prolungata fino all’11 Maggio

Il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, è tornato a parlare alla Nazione. La prima cosa chiarita è il prolungamento della quarantena fino all’11 Maggio, ma Macron è stato molto chiaro anche su un altro aspetto. Vietati grossi assembramenti, concerti, le discoteche e probabilmente anche il grande parco giochi di Disneyland Paris.

Inizialmente la Francia ha sottovalutato il problema, ma adesso lo Stato sta facendo i conti con la realtà.

Coronavirus in Francia, in quarantena un intero portaerei: la situazione

Coronavirus, un portaerei in Francia è finito in isolamento totale al porto di Tolone. A bordo ci sono 1.900 persone, di cui 50 ufficialmente contagiate da Covid-19. Si tratta in particolare del colosso nucleare Charles de Gaulle. Ora è pronta un’operazione titanica per tutelare marinai e famiglia.

La nave navigava nell’Atlantico, finché non è stata costretta al dietrofront quando è emersa la positività di diversi membri a bordo. Questi potranno abbandonare la struttura, ma saranno posto in una città militare per evitare che l’infezioni si diffonda.

Come hanno spiegato le autorità transalpine, l’intero equipaggio sarà fatto sbarcare diviso in gruppi. Al momento non destano preoccupazione le condizioni dei 50 contagiati, mentre saranno chiaramente sottoposti a tampone gli altri 1.700 membri dell’equipe più i 200 della fregata che accompagnava la portaerei. Resteranno tutti in quarantena per i classici 14 giorni senza alcun contatto con le famiglie.

